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Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
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Трамп пообещал принять «важные решения» по Сирии 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет важные решения по ситуации в Сирии в ближайшие 24-48 часов.
Дональд Трамп готов принять решение по ситуации в Сирии. Об этом в своем Twitter с пометкой «срочно» сообщает новостное агентство AFP.
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Также Трамп прокомментировал сообщения о якобы имевшей место химической атаке на сирийский город Дума.
«Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним», — приводит The Hill слова Трампа.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил применение силы против Сирии после сообщений о якобы использовании Дамаском химического оружия.
В Министерстве обороны РФ заявление «белых касок» о том, что город Дума в пригороде Дамаска якобы подвергся химической бомбардировке, назвали очередным фейком этой псевдо-правозащитной организации.
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