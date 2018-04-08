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Трамп обвинил Обаму в недостаточной жесткости в вопросе Сирии
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Трамп обвинил Обаму в недостаточной жесткости в вопросе Сирии 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама недостаточно жестко решал вопросы по Сирии. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Если бы резидент Обама пересек заявленную им красную линию, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Зверь Асад (президент Сирии Башар Асад — ред.) уже был бы частью истории», — написал он.
If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.
Барак Обама утверждал, что использование в Сирии химического оружия станет для него пресечением «красной линии», после чего он будет готов применять силу для решения проблемы.
Боевики постоянно обвиняют Дамаск в химикатах, но сирийские власти это отрицают.
В пятницу Дональд Трамп сравнил журналистов с писателями романов и сообщил, что скорей всего не приедет на ежегодный прием для пула Белого дома. Он также не был на этом мероприятии в прошлом году.
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