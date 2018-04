Трамп обвинил Обаму в недостаточной жесткости в вопросе Сирии

«Если бы резидент Обама пересек заявленную им красную линию, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Зверь Асад (президент Сирии Башар Асад — ред.) уже был бы частью истории», — написал он.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Барак Обама утверждал, что использование в Сирии химического оружия станет для него пресечением «красной линии», после чего он будет готов применять силу для решения проблемы.

Боевики постоянно обвиняют Дамаск в химикатах, но сирийские власти это отрицают.

