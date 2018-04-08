Госдеп США выразил обеспокоенность возможным применением химоружия в Думе

США обеспокоены многочисленными сообщениями о возможном нападении с применением химического оружия возле больницы в сирийской Думе , заявил представитель американского госдепартамента

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, информация стала поступать во второй половине дня 7 апреля. Ссылаясь на сообщения «ряда групп и медицинского персонала на местах», в Госдепе говорят о гибели не менее 40 человек и сотнях пострадавших. Там подчеркнули, что продолжают оценивать информацию о предполагаемом нападении.

«Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее приверженность разрешению всего кризиса», — цитирует представителя госдепартамента РИА Новости

Сирийские власти неоднократно опровергали обвинения в причастности к использованию химического оружия. По мнению Дамаска, ответственность за это несут боевики. Россия также опровергала обвинения США и говорила о необходимости расследования всех случаев.