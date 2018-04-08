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Госдеп США выразил обеспокоенность возможным применением химоружия в Думе
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Госдеп США выразил обеспокоенность возможным применением химоружия в Думе 

Аргументы и Факты 24 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
США обеспокоены многочисленными сообщениями о возможном нападении с применением химического оружия возле больницы в сирийской Думе, заявил представитель американского госдепартамента.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, информация стала поступать во второй половине дня 7 апреля. Ссылаясь на сообщения «ряда групп и медицинского персонала на местах», в Госдепе говорят о гибели не менее 40 человек и сотнях пострадавших. Там подчеркнули, что продолжают оценивать информацию о предполагаемом нападении.
«Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее приверженность разрешению всего кризиса», — цитирует представителя госдепартамента РИА Новости.
Сирийские власти неоднократно опровергали обвинения в причастности к использованию химического оружия. По мнению Дамаска, ответственность за это несут боевики. Россия также опровергала обвинения США и говорила о необходимости расследования всех случаев.
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