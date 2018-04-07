Американский сенат утвердит Помпео на должность госсекретаря 12 апреля

МОСКВА , 7 апр — РИА Новости . Комитет сената конгресса США по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на должность госсекретаря 12 апреля, сообщается на сайте комитета.

Кандидат на пост госсекретаря должен ответить на вопросы сенаторов, после голосования в комитете кандидатуру представят на общее голосование в сенате.

Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по международным делам, а потом — полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.