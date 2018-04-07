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Конгрессмен США подал в отставку на фоне секс-скандала
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Конгрессмен США подал в отставку на фоне секс-скандала 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американский парламентарий Блейк Фарентолд подал в отставку на фоне секс-скандала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
Такое решение член палаты представителей США от штата Техас принял после начала разбирательства его дела в комитете по этике. Обвинения в адрес республиканца касались сексуальных домогательств и прочего несоответствующего статусу конгрессмена поведения. Претензии были озвучены его бывшими подчиненными.
"Настало время искать новые способы служить (американскому народу)", — заявил Фарентолд. Парламентарий добавил, что в принципе и не собирался идти на новый срок.
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