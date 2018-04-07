Конгрессмен США подал в отставку на фоне секс-скандала

Американский парламентарий Блейк Фарентолд подал в отставку на фоне секс-скандала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Такое решение член палаты представителей США от штата Техас принял после начала разбирательства его дела в комитете по этике. Обвинения в адрес республиканца касались сексуальных домогательств и прочего несоответствующего статусу конгрессмена поведения. Претензии были озвучены его бывшими подчиненными.

"Настало время искать новые способы служить (американскому народу)", — заявил Фарентолд. Парламентарий добавил, что в принципе и не собирался идти на новый срок.