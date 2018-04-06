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Ростех назвал новые санкции США недобросовестной конкуренцией
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Ростех назвал новые санкции США недобросовестной конкуренцией 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые санкции США в отношении "Рособоронэкспорта" — в чистом виде недобросовестная конкуренция, считают в Ростехе.
В пятницу минфин США сообщил, что «Рособоронэкспорт» внесен в список американских санкций по Сирии. В самой компании РИА Новости заявили, что уже давно работают в условиях американских ограничений.
"Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно «Рособоронэкспорт», подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция", — подчеркнул представитель Ростеха.
РИА Новости: последние новости
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