В США объяснили расширение антироссийских санкций

Санкции США — ответ на "дестабилизирующее поведение РФ ", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", — сказал представитель администрации.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. "Но наиболее важно — это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", — сказал представитель администрации.

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.