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В США объяснили расширение антироссийских санкций
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В США объяснили расширение антироссийских санкций 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Санкции США — ответ на "дестабилизирующее поведение РФ", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.
"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", — сказал представитель администрации.
По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. "Но наиболее важно — это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", — сказал представитель администрации.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.
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