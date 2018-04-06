США отказались дружить с РФ

Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Москва никогда не будет другом Вашингтона, однако она допускает возможность взаимодействия с Россией , когда это выгодно США. Об этом она заявила в четверг в Университете Дьюка в Северной Каролине, запись ее выступления опубликована на канале учебного заведения в интернет-сервисе YouTube.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет, — сказала Хейли. — На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать".

"Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", — пояснила постпред США при ООН.

Следите за делами

Говоря о подходе администрации президента США Дональда Трампа к России, Хейли констатировала: "Всем нравится обращать внимание на слова. Я скажу вам — следите за делами". В связи с этим она напомнила о высылке российских дипломатов из США, поставках американской стороной оружия властям в Киеве, а также о ракетном ударе Вашингтона по военному аэродрому в Сирии в 2017 году.

Кроме того, Хейли упомянула о намерениях Вашингтона вложить значительные средства в американские вооруженные силы и наращивать поставки энергоносителей в другие страны. "Так что действующий президент делает против России больше, чем какой-либо другой президент со времен [Рональда] Рейгана, — подчеркнула Хейли. — Но, поскольку слова не те же самые, люди смотрят на это иначе".

"Вы также не видели итога того, что действующая администрация намерена сделать в отношении Россией, — сказала она. — Вы увидите, как это будет развиваться".

Встреча в День святого Валентина

Постпред США при ООН, говоря об отношениях США и РФ, добавила: "Где мы можем работать вместе, мы должны это делать". Она также сообщила: "Я встречалась с российским посланником. И мы согласились с тем, что должны найти какие-то точки соприкосновения".

"Мы встретились за обедом в День святого Валентина [в США отмечают 14 февраля — прим. ТАСС], представьте только, США и Россия обедают в День святого Валентина, — отметила Хейли. — Мы встретились за обедом, и он сказал, что Россия хочет, чтобы отношения с США были лучше. А я сказала, что США хотели бы, чтобы отношения с Россией были лучше".

"Я сказала: "Объясните мне, как это можно сделать". А он ответил: "Мы не должны быть столь враждебны друг к другу, — припомнила Хейли. — И он даже сказал на Совете: "Она слишком много на нас кричит". Мой ответ на Совете был: "Прекратите давать мне основания кричать на вас".

"Вместе с тем, мы пришли к согласию по некоторым вопросам, — сообщила постпред США при ООН. — Мы пришли к согласию относительно того, что происходит в Афганистане и по поводу того, чтобы взаимодействовать на этом направлении. И мы договорились работать вместе относительно африканских стран и по тем проблемам, с которыми мы там сталкиваемся".

"Так что мы будем это делать, потому что в наших интересах найти какие-то точки соприкосновения. Но в наших интересах также выступать с осуждением в отношении них, если они делают что-то неправильно", — заключила Хейли.

Доверия нет

Говоря о перспективах начала новой холодной войны между Москвой и Вашингтоном, Хейли отметила: "Наши отношения с Россией зависят только от России. Если они решат выступать в роли позитивной силы и взаимодействовать с другими в международном сообществе, как обычные государства, то они увидят, что больше стран хотят с ними работать". "Если они продолжат делать такие вещи, как связываться с химическим оружием, вторгаться на Украину и создавать хаос в иных частях мира, вмешиваться в выборы, то, вы увидите, государства будут сторониться их", — утверждала она.

"Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия", — заключила постпред США при ООН.

Позиция США по делу Скрипаля

Хейли также увязывает действия американской стороны в связи с инцидентом в Солсбери с попытками Вашингтона удерживать лидирующую роль в мире.

Говоря о деле Скрипаля, в причастности к которому Вашингтон, как и Лондон, безосновательно обвиняет Россию, Хейли отметила, что "это был серьезный международный инцидент — атака на близкого друга США" с применением химического оружия. "Как нам следовало отреагировать? История учит нас, что когда США не удается играть лидирующую роль и не удается защищать наших друзей и наши ценности, мы страдаем и мир страдает", — сказала она.

"Когда Россия применила химическое оружие на территории страны, являющейся нашим союзником, мы приняли решение повести [другие государства] за собой", — сказала Хейли.

Проявлением такого подхода она называла последовавшую высылку российских дипломатов из РФ.

Говоря об инциденте в Солсбери, Хейли отметила, что "это дело еще далеко не завершено, но решение США выступить в роли лидера уже позволило осуществить нечто очень важное". Под этим, как она пояснила, подразумевается высылка рядом стран дипломатов РФ.

"Лидерство США не обязательно должно предполагать применение военной силы, — добавила в связи с этим Хейли. — На самом деле, наиболее эффективно мы ведем других за собой, когда подаем пример. Когда мы признаем, что мы особое государство с особым посланием для мира".