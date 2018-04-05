ВМС США пришлось отменить военные учения из-за двух несчастных случаев

Командование Военно-морских сил США приняло решение отменить военные учения возле побережья Джибути после двух несчастных случаев с участием американской авиации.

Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Военно-морские силы Центрального командования ВС США отменили оставшиеся учения Alligator Dagger из-за двух отдельных авиационных происшествий в стране 3 апреля 2018 года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что причиной отмены учений стало крушение истребителя Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier, а также неудачная посадка вертолёта CH-53. В результате двух происшествий пострадал лишь пилот самолёта, который оказался в больнице после того, как катапультировался с падающего истребителя.

Ранее четыре человека погибли при крушении вертолёта CH-53E морской пехоты в Калифорнии.