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ВМС США пришлось отменить военные учения из-за двух несчастных случаев
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ВМС США пришлось отменить военные учения из-за двух несчастных случаев 

RT на русском 30 минут назад
Командование Военно-морских сил США приняло решение отменить военные учения возле побережья Джибути после двух несчастных случаев с участием американской авиации.
Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
«Военно-морские силы Центрального командования ВС США отменили оставшиеся учения Alligator Dagger из-за двух отдельных авиационных происшествий в стране 3 апреля 2018 года», — указывается в заявлении.
Отмечается, что причиной отмены учений стало крушение истребителя Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier, а также неудачная посадка вертолёта CH-53. В результате двух происшествий пострадал лишь пилот самолёта, который оказался в больнице после того, как катапультировался с падающего истребителя.
Ранее четыре человека погибли при крушении вертолёта CH-53E морской пехоты в Калифорнии.
RT на русском: последние новости
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