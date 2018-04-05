Европейский дипломатический источник прокомментировал ультиматум США по Ирану 

Высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне прокомментировал требование США изменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.
Комментируя заявления США о выработке допсоглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), источник РИА «Новости» заявил: «Это не позиция Европы».
Переговорых проходят между США, Великобританией, Францией и Германией. Источник заверил, что обсуждается «не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД».
При этом источник допускает, что в будущем стороны могут выработать новое соглашение, фиксирующее положения, срок действия которых истекает через несколько лет в рамках СВПД.
«Пока еще рано говорить, что из этого выйдет», — заявил источник, оценивая нынешний этап переговоров.
Напомним, США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.