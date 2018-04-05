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В США опровергли сообщения о попытке экстрадированного россиянина сбежать
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В США опровергли сообщения о попытке экстрадированного россиянина сбежать 

Аргументы и Факты 15 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Экстрадированный в США россиянин Евгений Никулин не предпринимал попыток сбежать из зала суда, заявил заместитель главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозеф Палмер в беседе с РИА Новости.
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