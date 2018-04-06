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Генерал назвал итог возможной войны между Россией и США
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Генерал назвал итог возможной войны между Россией и США 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Любая возможная война между Россией и США быстро перерастет в неконтролируемый ядерный конфликт, заявил The National Interest бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Военный полагает, что «любая военная конфронтация между Соединенными Штатами и Россией закончится применением ядерного оружия». «Я не верю, что ядерную конфронтацию можно контролировать; это иллюзия со стороны Соединенных Штатов», — отметил Бужинский.
По мнению военного, экономический разрыв между воюющими странами в этом случае не важен. «Пять процентов, два процента, три процента — все это не имеет значения. Потому что, если все закончится войной, она будет очень короткой войной», — заявил Бужинский.
Военный отметил, что потенциально наиболее вероятный очаг вооруженного противостояния между Россией и Западом (во главе США) расположен в Сирии. Второй, но менее вероятный источник конфликта, находится на Украине.
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