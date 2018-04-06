Генерал назвал итог возможной войны между Россией и США

Военный полагает, что «любая военная конфронтация между Соединенными Штатами и Россией закончится применением ядерного оружия». «Я не верю, что ядерную конфронтацию можно контролировать; это иллюзия со стороны Соединенных Штатов», — отметил Бужинский.

По мнению военного, экономический разрыв между воюющими странами в этом случае не важен. «Пять процентов, два процента, три процента — все это не имеет значения. Потому что, если все закончится войной, она будет очень короткой войной», — заявил Бужинский.