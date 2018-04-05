СМИ: в США допросили двух российских бизнесменов по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 

Расследующая «российское дело» команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые приезжали в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников. Подробности публикации излагает РБК.
По словам одного из собеседников телеканала, одного из «российских олигархов» допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен был задержан во время своей недавней поездки в США, при этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия.
Также команда Мюллера отправила запрос третьему «российскому олигарху», который в последнее время не посещал США, с просьбой побеседовать с представителями американских правоохранительных органов и предоставить им некоторые документы.
Во всех трех случаях, отмечает телеканал, следователей интересует, переводили ли состоятельные россияне денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию. Один из собеседников телеканала предположил, что у Мюллера есть какие-то доказательства в пользу того, что россияне были причастны к финансированию предвыборной кампании американского президента. Согласно американскому законодательству, иностранным гражданам запрещается финансировать избирательные кампании или вносить на них пожертвования.
Об интересе американских следователей к российским бизнесменам сообщается впервые, указывает телеканал. Имена бизнесменов, которые были допрошены, а также подробности их взаимодействия с командой Мюллера не раскрываются. Также, добавляют источники CNN, спецпрокурор Мюллер проверяет возможность использования Россией подставных спонсоров с американским гражданством для финансирования кампании Трампа.