СМИ: в США допросили двух российских бизнесменов по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы

Расследующая «российское дело» команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые приезжали в США . Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников. Подробности публикации излагает РБК. ​По словам одного из собеседников телеканала, одного из «российских олигархов» допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка . У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен​ был задержан во время своей недавней поездки в США, при этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия. Также команда Мюллера отправила запрос третьему «российскому олигарху», который в последнее время не посещал США, с просьбой побеседовать с представителями американских правоохранительных органов и предоставить им некоторые документы. Во всех трех случаях, отмечает телеканал, следователей интересует, переводили ли состоятельные россияне денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию. Один из собеседников телеканала предположил, что у Мюллера есть какие-то доказательства в пользу того, что россияне были причастны к финансированию предвыборной кампании американского президента. Согласно американскому законодательству, иностранным гражданам запрещается финансировать избирательные кампании или вносить на них пожертвования. Об интересе американских следователей к российским бизнесменам сообщается впервые, указывает телеканал. Имена бизнесменов, которые были допрошены, а также подробности их взаимодействия с командой Мюллера не раскрываются. Также, добавляют источники CNN , спецпрокурор Мюллер проверяет возможность использования Россией подставных спонсоров с американским гражданством для финансирования кампании Трампа. ​