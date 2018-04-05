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США хотят лишить гражданства двух человек за военные преступления в Боснии
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США хотят лишить гражданства двух человек за военные преступления в Боснии 

РИА Новости 15 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США подало гражданский иск с целью лишения гражданства двух уроженцев бывшей Югославии, осужденных за военные преступления, говорится в сообщении министерства.
Эдин Джеко и Расема Йетисен-Хайданович были членами элитного подразделения Армии республики Босния и Герцеговина, которое напало в 1993 году на хорватскую деревню Трусина в ходе войны между босняками-мусульманами и хорватами. Тогда погибли 22 человека, включая женщин и детей. Боснийский суд установил ранее, что оба обвиняемых участвовали в расстреле шести человек. При этом Йетисен приписывают проведение контрольных выстрелов, а Джеко — убийство пожилого инвалида и его жены.
В 2001 году США экстрадировали обоих обвиняемых в Боснию, где они были осуждены. Йетисен-Хайданович после отбытия срока в 5,5 года проживает в США, а Джеко до сих пор находится в заключении в Боснии.
Оба выходца из бывшей Югославии получили ранее в США статус беженца, однако не имели на него права, поскольку умолчали о своем участии в военных преступлениях, уточняет министерство.
"Военные преступники не найдут убежища и крова в США", — заявил в связи с подачей иска генпрокурор США Джефф Сешнс.
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