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Американские СМИ узнали о планах США ввести санкции против бизнесменов РФ до конца недели
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Американские СМИ узнали о планах США ввести санкции против бизнесменов РФ до конца недели 

Rambler News Service 16 минут назад
Фото: Русская Весна
США планируют на этой неделе ввести санкции против российских бизнесменов, сообщают Reuters, Fox News и The Washington Post со ссылкой на источники.
Два источника Reuters заявили, что санкции будут введены уже сегодня, 5 апреля. По словам неназванных чиновников, ограничения затронут российских бизнесменов, которые «имеют некоторые связи с Путиным, а также с российскими властями». Четыре источника отметили, что санкции будут введены в рамках «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
По данным Fox News, санкции против ряда бизнесменов РФ будут введены до конца недели. Об этом телеканалу рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США.
В свою очередь, The Washington Post пишет, что ограничения будут введены к пятнице, 6 апреля. Источники газеты отмечают, что под санкции попадут не менее шести российских бизнесменов. Чиновники на условиях анонимности рассказали изданию, что, как ожидается, под санкции попадут ряд россиян из так называемого «кремлевского списка».
В конце января Минфин США обнародовал так называемый «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов, против которых могут в будущем вводиться санкции. При этом в министерстве подчеркнули, что этот список не является санкционным. В свою очередь, Стивен Мнучин позже заявил, что за публикацией этого доклада последуют реальные санкции.
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