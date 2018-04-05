Американские СМИ узнали о планах США ввести санкции против бизнесменов РФ до конца недели

Два источника Reuters заявили, что санкции будут введены уже сегодня, 5 апреля. По словам неназванных чиновников, ограничения затронут российских бизнесменов, которые «имеют некоторые связи с Путиным, а также с российскими властями». Четыре источника отметили, что санкции будут введены в рамках «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

По данным Fox News, санкции против ряда бизнесменов РФ будут введены до конца недели. Об этом телеканалу рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США

В свою очередь, The Washington Post пишет, что ограничения будут введены к пятнице, 6 апреля. Источники газеты отмечают, что под санкции попадут не менее шести российских бизнесменов. Чиновники на условиях анонимности рассказали изданию, что, как ожидается, под санкции попадут ряд россиян из так называемого «кремлевского списка».