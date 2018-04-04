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В США потребовали 15 лет для банкира за нарушение санкций против Ирана
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В США потребовали 15 лет для банкира за нарушение санкций против Ирана 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американская прокуратура потребовала приговорить к 15 годам лишения свободы замдиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллу, ранее признанного виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США, сообщает газета Daily Sabah.
Кроме того, прокуратура потребовала выплаты штрафа в размере от 50 до 500 тысяч долларов, отмечает газета. Ранее адвокаты, представляющие банкира, призвали судью ограничиться наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.
Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США. Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против президента Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.
Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал проходящий в США процесс политической составляющей новой попытки переворота. Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.
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