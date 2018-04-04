На «агрессивного» Никулина в суде надели наручники

На Никулина в суде надели наручники из-за агрессивного поведения

Россиянин Евгений Никулин , которого судят в США по обвинению в киберпреступлениях, предстал в среду на заседании суда в наручниках из-за агрессивного поведения, сообщил РИА Новости заместитель главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозеф Палмер.

"Никулин вел себя агрессивно по отношению к судебным приставам в тюрьме. Ничего особенного, но он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме. Попыток сбежать из суда сегодня не было", — заявил Палмер, комментируя сообщения СМИ о том, что Никулин пытался сбежать и потому был закован в наручники.