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Российский хакер пытался сбежать из-под стражи в США
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Российский хакер пытался сбежать из-под стражи в США 

BFM.RU 12 минут назад
Обвиняемый в хакерских атаках россиянин Евгений Никулин пытался сбежать из-под стражи в США, сообщает Bloomberg.
В связи с этим судья федерального суда в Сан-Франциско отложил слушания по вопросу о его освобождении под залог. В суде на Никулина надели наручники. Прокурор заявил, что сотрудники служб безопасности, которые следили за россиянином, назвали его поведение вызывающим и сообщили о его попытках попытке сбежать.
Ранее сообщалось, что Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого, в том числе, в кибератаках на LinkedIn. В министерстве юстиции США сообщили, что дело хакера засекречено.
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