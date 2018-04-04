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В США намерены выяснить причастность кандидата на пост главы ЦРУ Хэспел к тюремным пыткам
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В США намерены выяснить причастность кандидата на пост главы ЦРУ Хэспел к тюремным пыткам 

RT на русском 37 минут назад
Предложенная президентом США на должность главы ЦРУ Джина Хэспел должна будет прояснить перед властями свою роль в истории с пытками, которые практиковались в отношении подозреваемых в терроризме, заключённых в американской тюрьме в Таиланде.
Об этом заявил глава американской Национальной разведки Дэниэл Коутс.
«Джина намерена внести полную ясность в отношении этого вопроса… Она позаботится о том, чтобы всё стало полностью доступно для соответствующих комитетов при конгрессе», — цитирует его Bloomberg.
Он отметил, что намерен «рассекретить как можно больше» данных о Хэспел без «создания опасности для источников».
«Будут предприняты все усилия, чтобы в полной мере объяснить, какова была её роль», — сказал Коутс.
Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что Джина Хэспел рискует быть арестованной в случае посещения Европейского союза из-за того, что она была замешана в пытках удерживаемых подозреваемых в терроризме.
13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ.
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