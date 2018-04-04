В США намерены выяснить причастность кандидата на пост главы ЦРУ Хэспел к тюремным пыткам

Предложенная президентом США на должность главы ЦРУ Джина Хэспел должна будет прояснить перед властями свою роль в истории с пытками, которые практиковались в отношении подозреваемых в терроризме, заключённых в американской тюрьме в Таиланде

Об этом заявил глава американской Национальной разведки Дэниэл Коутс.

«Джина намерена внести полную ясность в отношении этого вопроса… Она позаботится о том, чтобы всё стало полностью доступно для соответствующих комитетов при конгрессе», — цитирует его Bloomberg

Он отметил, что намерен «рассекретить как можно больше» данных о Хэспел без «создания опасности для источников».

«Будут предприняты все усилия, чтобы в полной мере объяснить, какова была её роль», — сказал Коутс.