США обвинили РФ в разработке «Новичка»

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США уверены, что примененное против Скрипаля вещество разработано Россией 

РИА Новости 1 час назад
США уверены в выводах британских властей о том, что вещество, которым в британском Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, разработано Россией, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента США.
Ранее глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
"Мы полностью уверены в оценке Великобритании, что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией", — сказал сотрудник госдепа.
Он добавил, что премьер Великобритании Тереза Мэй представила убедительное описание ситуации, из которого можно сделать только два вывода: "либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность".
26 марта 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.
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