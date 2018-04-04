Федеральное агентство новостей объявило о запуске СМИ для американцев

Федеральное агентство новостей запускает новый информационный проект для американцев «USA Really. Wake Up Americans». СМИ начнет работать в мае этого года. Об этом сообщило РИА ФАН.

Новый проект «USA Really. Wake Up Americans» будет рассказывать жителям США о новостях и проблемах, которые крупные американские издания, подконтрольные политической элите США, обычно замалчивают. В результате американцы не могут получить объективную и независимую информацию о происходящем в стране и мире.

Больше половины жителей США считают, что местные ведущие СМИ распространяют фейковые новости. Соответствующие данные были опубликованы в общенациональном опросе общественного мнения, который провели исследователи из Монмутского университета.