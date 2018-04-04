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Федеральное агентство новостей объявило о запуске СМИ для американцев
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Федеральное агентство новостей объявило о запуске СМИ для американцев 

360tv.ru 1 час назад
Федеральное агентство новостей запускает новый информационный проект для американцев «USA Really. Wake Up Americans». СМИ начнет работать в мае этого года. Об этом сообщило РИА ФАН.
Новый проект «USA Really. Wake Up Americans» будет рассказывать жителям США о новостях и проблемах, которые крупные американские издания, подконтрольные политической элите США, обычно замалчивают. В результате американцы не могут получить объективную и независимую информацию о происходящем в стране и мире.
Больше половины жителей США считают, что местные ведущие СМИ распространяют фейковые новости. Соответствующие данные были опубликованы в общенациональном опросе общественного мнения, который провели исследователи из Монмутского университета.
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