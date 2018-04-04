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Трамп потребовал платы за присутствие США в Сирии
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Трамп потребовал платы за присутствие США в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Саудовской Аравии надо заплатить, если она хочет и дальше видеть присутствие американских войск в Сирии, передает Al Jazeera. В противном случае, США придется уйти, так как присутствие в регионе «очень дорого для нашей страны», — подчеркнул Трамп.
«Мы почти выполнили эту задачу (разгромить ИГИЛ), и теперь мы очень быстро определим, по согласованию с другими игроками в этом регионе, что делать дальше», — подчеркнул во вторник на пресс-конференции в Белом доме Трамп, которого цитировала Al Jazeera.
«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: «Раз вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придется заплатить», — добавил президент США.
Телефонный разговор между Трампом и саудовским королем Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом состоялся в понедельник. Лидеры обсудили ряд региональных вопросов, включая мирный план урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами, а также возможности укрепления стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией.
Однако, в итоговом заявлении Белого дома не упоминалось никаких дискуссий об увеличении финансирования со стороны Саудовской Аравии, добавил портал. В отчете Белого дома по встрече Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом 20 марта также не фигурировало никаких обсуждений военных действиях США в регионе.
Заявления Трампа расходятся с риторикой по Сирии других высших должностных лиц США. Так, министр обороны Джим Мэттис и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон еще в прошлом году заверяли в длительном присутствии США в Сирии, напомнила Al Jazeera.
Между тем, Трамп уже не в первый раз заявляет о необходимости прекратить присутствие США в регионе. Выступая на прошлой неделе в Огайо, президент США подчеркнул: «Я хочу выйти, я хочу вернуть наши войска домой». По его словам, присутствие в регионе «очень дорого для нашей страны, и это помогает другим странам в гораздо большей степени, чем помогает нам», — отметил президент США.
Уже на пресс-конференции Трамп добавил: «Подумайте только: 7 триллионов долларов за период в 17-лет. И у нас нет ничего. Ничего, кроме смерти и разрушения. Это ужасно. Так что пора. Настало время», — отметил американский лидер.
Президент США напомнил: «Мы были очень успешными против ИГИЛ. Мы будем успешными против кого-либо еще в военном плане. Но иногда приходит время вернуться домой, и мы очень серьезно об этом думаем», — резюмировал Трамп.
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