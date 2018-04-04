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Предотвратить теракты в России помогли Турция и США, заявил Бортников
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Шойгу предупредил о новой угрозе

Предотвратить теракты в России помогли Турция и США, заявил Бортников 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, выступая на московской конференции по международной безопасности.
"Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров", — сказал он.
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