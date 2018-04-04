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Кто расстрелял «Ютуб»?
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Кто расстрелял «Ютуб»? 

ИноСМИ 52 минуты назад
Фото: ИноСМИ
В штаб-квартире «Ютуб» (YouTube) в Сан-Бруно (США, штат Калифорния) во вторник произошла стрельба. Женщину, открывшую стрельбу из пистолета, нашли мертвой. По некоторым данным, она покончила с собой. Как заявили в правоохранительных органах, ранения получили четыре человека, как минимум трое из них госпитализированы, один находится в критическом состоянии. По данным местной полиции, нападавшая действовала в одиночку. Стрельбу устроила местная жительница по имени Насим Агдам. Сообщается, что нападавшая, которая была одета в черную одежду с платком на голове, она не имела отношения к компании YouTube.
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