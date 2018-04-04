Экс-посол России в США связал увеличение очередей за американской визой с политикой 

Рост очередей на собеседование для получения визы в США в Москве и Екатеринбурге имеет политический контекст, рассказал «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
Из данных бюро консульских услуг Госдепа следует, что желающие получить американскую визу в Москве или Екатеринбурге должны ждать приглашения на собеседование не менее 250 дней. Сроке ожидания во Владивостоке составляет три месяца.
По мнению Кисляка, США таким образом пытаются сделать вид, что затруднения в работе их диппредставительств в России связаны со сложностями в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Аппарат у американцев такой же, как у нас в Штатах. Если правильно распределить дипломатические силы и быть заинтересованными в развитии контактов между людьми, американцы нашли бы способ организовать работу должным образом», — пояснил сенатор.
При этом пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан заявила, что рост очереди связан исключительно с нехваткой персонала.