Экс-посол России в США связал увеличение очередей за американской визой с политикой

Из данных бюро консульских услуг Госдепа следует, что желающие получить американскую визу в Москве или Екатеринбурге должны ждать приглашения на собеседование не менее 250 дней. Сроке ожидания во Владивостоке составляет три месяца.

По мнению Кисляка, США таким образом пытаются сделать вид, что затруднения в работе их диппредставительств в России связаны со сложностями в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Аппарат у американцев такой же, как у нас в Штатах. Если правильно распределить дипломатические силы и быть заинтересованными в развитии контактов между людьми, американцы нашли бы способ организовать работу должным образом», — пояснил сенатор.

При этом пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан заявила, что рост очереди связан исключительно с нехваткой персонала.