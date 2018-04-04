Премьер-министр Грузии встретился с американским конгрессменом 

Тбилиси, 3 апреля /Синьхуа/ — Демократические реформы в Грузии и перспективы углубления сотрудничества рассмотрели сегодня на встрече премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и американский конгрессмен Уилл Хард.
По информации администрации правительства, стороны подчеркнули возможности развития двусторонних связей, выразили надежду на углубление существующего сотрудничества. Глава правительства Грузии особо выделил важность стратегического сотрудничества с США, отметил образцовый характер партнерства между США и Грузией.
По словам американского конгрессмена, США высоко ценят вклад Грузии в вопросы международной безопасности. Американская сторона еще раз выразила поддержку европейской и евроатлантической интеграции Грузии, — говорится в сообщении. —0—