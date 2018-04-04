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Трамп прокомментировал стрельбу в офисе YouTube
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Трамп прокомментировал стрельбу в офисе YouTube 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube. Об этом глава Соединенных Штатов написал в твиттере.
"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в (городе) Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот инцидент. Спасибо нашим потрясающим правоохранительным органам и первым отреагировавшим на это событие", — написал Трамп.
Ранее полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube.
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