Трамп снова сообщил о намерении вывести американские войска из Сирии 

Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю затронул тему
вывода американских военных
из Сирии. Политик сообщил, что соответствующее решение будет принято «очень быстро», выразив сожаление в связи с ролью Соединенных Штатов в военных конфликтах в Афганистане и Ираке.
По словам Трампа, основаная задача США в Сирии, предполагающая ликвидацию террористической группировки «Исламское государство»*, почти полностью выполнена. Теперь глава государства хочет, чтобы американские военные вернулись домой, сообщает Reuters.
"Наша основная миссия заключается в том, чтобы избавиться от ИГИЛ*. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро, в координации с другими [участниками международной коалиции во главе с США], относительно того, что мы будем делать", — сказал американский лидер во время пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в Белом доме. «Я хочу выхода [войск из Сирии], я хочу отправить наши войска домой», — добавил президент США.
При этом ранее во вторник спецпосланник США в международной коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк представил несколько иную позицию относительно участия американцев в сирийском конфликте. По его словам, миссия Соединенных Штатов в Сирии по цничтожению «Исламского государства»* еще не завершена. «Мы находимся в Сирии для борьбы с ИГИЛ*. Это наша миссия, и наша миссия еще не окончена, мы собираемся завершить эту миссию», — сказал Макгерк.
Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил во вторник, что хотя угроза со стороны ИГ* уменьшилась, «она не исчезла». По его данным, к настоящему моменту поддерживаемым Соединенными Штатами силам удалось отбить более 90% подконтрольной «Исламскому государству»* территории.
Трамп 29 марта сообщил во время выступления в Огайо, что американские военные «очень скоро» уйдут из Сирии. При этом американский лидер пообещал, что боевики ИГ* будут полностью вытеснены с занятой ими в САР территории.
Заявление Трампа о выходе из Сирии прозвучало всего через несколько часов после того, как официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила журналистам, что для Вашингтона важной задачей остается окончательная победа над экстремистами в Сирии. Американские военные не позволят террористам восстановить свои позиции после разгрома, заверила она, дав понять, что у военного ведомства нет планов в ближайшее время выводить американцев из Сирии. Она подчеркнула, что ИГИЛ* по-прежнему представляет угрозу.