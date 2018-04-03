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Трамп снова сообщил о намерении вывести американские войска из Сирии
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Трамп снова сообщил о намерении вывести американские войска из Сирии 

Newsru.com 21 минуту назад
Фото: Newsru.com
Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю затронул тему
вывода американских военных
из Сирии. Политик сообщил, что соответствующее решение будет принято «очень быстро», выразив сожаление в связи с ролью Соединенных Штатов в военных конфликтах в Афганистане и Ираке.
По словам Трампа, основаная задача США в Сирии, предполагающая ликвидацию террористической группировки «Исламское государство»*, почти полностью выполнена. Теперь глава государства хочет, чтобы американские военные вернулись домой, сообщает Reuters.
"Наша основная миссия заключается в том, чтобы избавиться от ИГИЛ*. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро, в координации с другими [участниками международной коалиции во главе с США], относительно того, что мы будем делать", — сказал американский лидер во время пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в Белом доме. «Я хочу выхода [войск из Сирии], я хочу отправить наши войска домой», — добавил президент США.
При этом ранее во вторник спецпосланник США в международной коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк представил несколько иную позицию относительно участия американцев в сирийском конфликте. По его словам, миссия Соединенных Штатов в Сирии по цничтожению «Исламского государства»* еще не завершена. «Мы находимся в Сирии для борьбы с ИГИЛ*. Это наша миссия, и наша миссия еще не окончена, мы собираемся завершить эту миссию», — сказал Макгерк.
Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил во вторник, что хотя угроза со стороны ИГ* уменьшилась, «она не исчезла». По его данным, к настоящему моменту поддерживаемым Соединенными Штатами силам удалось отбить более 90% подконтрольной «Исламскому государству»* территории.
Трамп 29 марта сообщил во время выступления в Огайо, что американские военные «очень скоро» уйдут из Сирии. При этом американский лидер пообещал, что боевики ИГ* будут полностью вытеснены с занятой ими в САР территории.
Заявление Трампа о выходе из Сирии прозвучало всего через несколько часов после того, как официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила журналистам, что для Вашингтона важной задачей остается окончательная победа над экстремистами в Сирии. Американские военные не позволят террористам восстановить свои позиции после разгрома, заверила она, дав понять, что у военного ведомства нет планов в ближайшее время выводить американцев из Сирии. Она подчеркнула, что ИГИЛ* по-прежнему представляет угрозу.
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