Трамп снова сообщил о намерении вывести американские войска из Сирии

вывода американских военных

Ираке. из Сирии . Политик сообщил, что соответствующее решение будет принято «очень быстро», выразив сожаление в связи с ролью Соединенных Штатов в военных конфликтах в Афганистане

Латвии и "Наша основная миссия заключается в том, чтобы избавиться от ИГИЛ*. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро, в координации с другими [участниками международной коалиции во главе с США], относительно того, что мы будем делать", — сказал американский лидер во время пресс-конференции вместе с лидерами Литвы Эстонии в Белом доме. «Я хочу выхода [войск из Сирии], я хочу отправить наши войска домой», — добавил президент США.

При этом ранее во вторник спецпосланник США в международной коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк представил несколько иную позицию относительно участия американцев в сирийском конфликте. По его словам, миссия Соединенных Штатов в Сирии по цничтожению «Исламского государства»* еще не завершена. «Мы находимся в Сирии для борьбы с ИГИЛ*. Это наша миссия, и наша миссия еще не окончена, мы собираемся завершить эту миссию», — сказал Макгерк.

Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил во вторник, что хотя угроза со стороны ИГ* уменьшилась, «она не исчезла». По его данным, к настоящему моменту поддерживаемым Соединенными Штатами силам удалось отбить более 90% подконтрольной «Исламскому государству»* территории.

Трамп 29 марта сообщил во время выступления в Огайо, что американские военные «очень скоро» уйдут из Сирии. При этом американский лидер пообещал, что боевики ИГ* будут полностью вытеснены с занятой ими в САР территории.