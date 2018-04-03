Госдеп: США пока не приняли окончательного решения о выделении $200 млн Сирии

"Президент четко дал нам понять, что все, что мы делаем [по Сирии], должно быть подвергнуто оценке, особенно это касается денег американских налогоплательщиков, которые мы тратим. Мы проводим оценку на регулярной основе, в том числе мы рассматриваем эти $200 млн — как их можно потратить наиболее эффективно", — сказал он.