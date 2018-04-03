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Госдеп: США пока не приняли окончательного решения о выделении $200 млн Сирии
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Госдеп: США пока не приняли окончательного решения о выделении $200 млн Сирии 

ТАСС 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приняли окончательного решения по поводу выделения Сирии $200 млн на восстановление страны после конфликта, о заморозке которых ранее сообщили американские СМИ. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк в вашингтонском Институте мира.
"Президент четко дал нам понять, что все, что мы делаем [по Сирии], должно быть подвергнуто оценке, особенно это касается денег американских налогоплательщиков, которые мы тратим. Мы проводим оценку на регулярной основе, в том числе мы рассматриваем эти $200 млн — как их можно потратить наиболее эффективно", — сказал он.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение Сирии $200 млндля восстановления страны после конфликта.
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