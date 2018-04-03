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Самые бедные учителя — в США?
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Самые бедные учителя — в США? 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика» Учителя общеобразовательных школ США являются одними из самых низкооплачиваемых в развитых странах. Забастовки учителей в Западной Вирджинии, Оклахоме и Кентукки привлекают внимание к плачевному состоянию финансирования государственного образования в этих штатах США. Но неумение ценить педагогов — общенациональная проблема. В целом, учителя США получают чуть ли не самые низкие зарплаты среди педагогов развитых стран.
На самом деле, по данным OECD, зарплаты учителей средней школы в США выше, чем в Чехии, если сравнивать аналогичные уровни образования:
Здесь показаны уровни зарплат в разных штатах. Зарплаты преподавателей в штатах Западная Вирджиния, Оклахома, Миссисипи и Южная Дакота, самые низкие в стране. Ниже всех в таблице находятся учителя в Кентукки всего 50%:После забастовки в прошлом месяце преподаватели Западной Вирджинии добились 5% -ной надбавки к своей зарплате и других госслужащих. На прошлой неделе губернатор штата Оклахома подписал законопроект, который обязывает повысить учителям зарплаты в до 6100 долларов. Но профсоюз учителей Оклахомы говорит, что не приступает к рассмотрению более масштабной системной проблемы сокращения государственных налогов, которая забирает финансирование, предусмотренное для государственного образования. «Этот пакет не охватывает недостатки, вызванные четырехдневными неделями, переполненными классными комнатами, которые не позволяют уделить детям достаточного им внимания», — сказано в заявлении профсоюза.
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