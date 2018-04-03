В Америке откажутся от установленных экостандартов

По мнению одного из главных экологов Штатов, администрация Обамы хотела попросту сэкономить время на разработке сбалансированного стандарта, который позволял бы не только защищать атмосферу от выхлопных газов, но и экономить топливо. В результате, были опубликовано экостандарты, которые основывались не на фактах, а на догадках политиков.

Уже в скором времени в стране буде разработан новый стандарт, однако точные сроки реализации проекта пока не называются. Для того, чтобы достичь поддержки всех штатов, столичные специалисты будут сотрудничать с каждым субъектом Америки. Это решение поддержали американские автопроизводители, которые, к слову, для внутреннего авторынка США выпускают около семидесяти семи процентов от общего количества транспортных средств.

А вот власти Калифорнии с мнением нынешнего правительства не согласны, и даже готовятся оспаривать его в судебном порядке.