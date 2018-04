В США решили отказаться от ранее установленных экостандартов для автопрома

Принятые при предыдущем президенте Америки Бараке Обаме экологические стандарты уходят в прошлое.

Администрация США во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом приняла решение об отказе от экостандартов для автомобилей, которые были установлены предыдущим американским правительством под руководством политика-демократа Барака Обамы.

Согласно словам руководителя федерального агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта, «определение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным». Он считает, что прошлая команда «из политических соображений» сократила время, потраченное на разработку экологических стандартов, которые регулируют топливную экономичность двигателей автомобилей и выбросы выхлопных газов.

Скотт Прюитт считает, что прежние представители исполнительной власти США «строили догадки по поводу [экологических — примечание редакции] стандартов, не подкрепленные реальностью». Как сообщает ТАСС , в итоге он пришёл к выводу, что администрация Барака Обамы «установила слишком высокие стандарты».

Одновременно с этими заявлениями Скотт Прюитт также раскритиковал представителей властей Калифорнии, которые выступают за ужесточение ныне действующих (якобы слишком строгих) стандартов. По мнению администрации штата, это необходимо в первую очередь для защиты окружающей среды.

Он пообещал, что вверенное ему ведомство выработает новый «общенациональный стандарт выброса парниковых газов, позволяющий автомобилестроительной промышленности изготовлять машины, которые люди хотят [купить] и могут себе позволить». Пока что неизвестно, к какому сроку подготовят новые стандарты.

По словам руководителя федерального агентства по охране окружающей среды, разработка такого общенационального стандарта «отвечает всем интересам Америки». Скотт Прюитт подчеркнул, что федеральное правительство будет работать в этой области «со всеми штатами, включая Калифорнию».

Однако администрация Калифорнии это заявление не оценила. Власти штата заявили о готовности в случае необходимости оспорить решения Скотта Прюитта в суде. По их мнению, изменение норм грозит не только загрязнением воздуха в стране, но и нанесением ущерба здоровью жителей США.

Поддержали предложение руководителя федерального агентства по охране окружающей среды США по разработке новых норм в альянсе автопроизводителей. Стоит отметить, что в эту организацию входят компании, которые выпускают примерно 77% машин, продаваемых на американском рынке.

