Появились слухи об убийстве 15 американских военных сирийскими партизанами

В Сети появились сведения о серии нападений на американских военных некоей партизанской группой; в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США

Утверждается, что 30 марта на трассе Абъяд-Хасака группы местной самообороны якобы подорвали колонну из шести военных американских джипов. Два были уничтожены. Погибли якобы шесть военных, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Всего в кортеже было около 30 американцев, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Источники канала утверждают, что это не единственный инцидент с нападением на солдат США в Сирии за последние три дня.

Сирийские партизаны также якобы напали на еще одну колонну американских военных в тот же день на трассе из Минбиджа в Ракку на восточном берегу Евфрата — ее расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Утверждается, что в результате инцидента погибли два американских военных, восемь были ранены.

Источник также утверждает, что 1 апреля четыре человека из числа подсобных рабочих проникли к домам в Аш-Шаддади, где проживают американцы, бросили в несколько домов гранаты. После того, как американцы выбежали на улицы, сирийцы подорвали себя. В итоге, как заявляет канал, погибло еще семь человек, около 10 ранены.

По данным источников, погибли не регулярные военные США, а ЧВК.

2 апреля сообщалось, что ополченцы из «Народных сил сопротивления» (НСС), поддерживающие сирийское правительство, обстреляли ракетами типа «Град» военную базу США в районе Ракки.