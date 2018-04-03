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Макфол поддержал маркировку российских медиа в YouTube
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Макфол поддержал маркировку российских медиа в YouTube 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Бывший посол США в России Майкл Макфол поддержал идею маркировки российских государственных медиа, которую уже реализовал YouTube, став указывать, что они частично или полностью финансируются российским правительством.
По мнению Макфола, которое о высказал в Twitter, такие предупреждения лучше запретов.
В комментариях бывшему послу США в России напомнили, что YouTube является глобальным интернет-проектом, поэтому было бы неплохо маркировать и «американскую пропаганду», а также шесть корпораций, которые контролируют все американские СМИ.
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