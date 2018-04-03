Обама построил ядерный бункер

В Белом доме учатся защищаться от ядерных атак и мух, пишет Рональд Кесслер

Сотрудники Белого дома в случае атаки с применением оружия массового поражения могут спастись в секретном бункере, построенном под Белым домом, а пока борются с более неотложной проблемой — мухами, об этом бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер написал в книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры".

Кесслер написал в своей книге, отрывки из которой приводит издание Washington Examiner, что бункер на случай "сценария Судного дня" был построен под западным крылом Белого дома во время президентского срока Барака Обамы

Большая стройка по проекту в 376 миллионов долларов на территории северной лужайки началась еще в 2010 году, официальной ее целью было объявлено улучшение электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя — как отмечает издание — журналисты долго подозревали, что там строится бункер.

"Бункер глубиной не менее чем в пять этажей, построенный почти в конце срока Обамы, может вместить целое западное крыло (Белого дома) в случае применения оружия массового поражения", — приводит издание отрывок из книги Кесслера. Автор добавляет, что существование бункера "засекречено".

Бывший журналист Washington Post при этом отмечает, что у персонала Белого дома есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения. "Хотя они готовы к ядерной зиме, сотрудники Белого дома борются с более насущной проблемой — мухами. С помощью заряженных солью ружей", — пишет издание.

"Западное крыло, построенное на болоте, осаждают мухи. Трамп ненавидит мух. Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением", — пишет журналист в своей книге.

Под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, называемый центром по чрезвычайным операциям президента, добавляет издание.