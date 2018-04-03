Мексика указала Трампу, что за въезд мигрантов должны отвечать власти США

"Не в компетенции правительства (Мексики) применять миграционные решения США или какой-либо другой страны, поэтому именно соответствующие власти США должны принимать решения, давать или нет разрешение на въезд на свою территорию участникам каравана", — говорится в совместном коммюнике мексиканских ведомств.

Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.

Трамп ранее вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

Также президент США был вынужден подписать бюджет страны, в котором на программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо 25 миллиардов, которые запрашивала администрация.