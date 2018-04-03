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Мексика указала Трампу, что за въезд мигрантов должны отвечать власти США
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Мексика указала Трампу, что за въезд мигрантов должны отвечать власти США 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. МИД и МВД Мексики в понедельник ответили на заявление президента США Дональда Трампа, потребовавшего от властей соседней страны остановить «караваны» незаконных мигрантов, которые могут прибыть в США.
"Не в компетенции правительства (Мексики) применять миграционные решения США или какой-либо другой страны, поэтому именно соответствующие власти США должны принимать решения, давать или нет разрешение на въезд на свою территорию участникам каравана", — говорится в совместном коммюнике мексиканских ведомств.
Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.
Трамп ранее вновь пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.
Также президент США был вынужден подписать бюджет страны, в котором на программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо 25 миллиардов, которые запрашивала администрация.
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