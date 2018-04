Бывший репортер WP рассказал в своей книге о секретном бункере под лужайкой Белого дома 

ВАШИНГТОН, 3 апреля. / ТАСС /. Секретный бункер для президента США и его помощников, где они могут укрыться в случае ядерной войны, сооружен под северной лужайкой у Белого дома. Об этом говорится в книге бывшего репортера газеты The Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа : меняя правила игры» (The Trump White House: Changing the Rules of the Game), которая выйдет в свет по вторник. Отдельные выдержки из нее опубликовала в понедельник газета Washington Examiner.