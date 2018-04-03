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Депутат конгресса США решила не переизбираться из-за молчания о домогательствах
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Депутат конгресса США решила не переизбираться из-за молчания о домогательствах 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Член палаты представителей США Элизабет Эсти заявила, что не будет переизбираться в конгресс из-за замалчивания сексуальных домогательств со стороны сотрудника аппарата. Об этом она написала в своем фейсбуке.
"Я решила, что лучшим решением для моих избирателей и семьи будет завершение работы в конгрессе к концу этого года и не участие в новых выборах", — написала Эсти.
Политик заявила, что поступила неверно, когда не стала увольнять главу аппарата Тони Бейкера, который, предположительно, приставал к подчиненной. Также она отметила, что в последние месяцы работы она приложит максимальные усилия, чтобы изменить ситуацию в конгрессе.
"Я горжусь той работой, которую я сделала в конгрессе", — подчеркнула Эсти.
Ранее сообщалось, что глава лесной службы США ушел в отставку после обвинений в харассменте.
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