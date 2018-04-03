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Член конгресса США не будет переизбираться из-за скандала
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Член конгресса США не будет переизбираться из-за скандала 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член палаты представителей США Элизабет Эсти решила не переизбираться в конгресс из-за секс-скандала. Ранее парламентарий была обвинена в замалчивании приставаний со стороны сотрудника ее аппарата.
"Я решила, что в наилучших интересах моих избирателей и моей семьи — завершить срок моей работы в конгрессе к концу этого года и не добиваться переизбрания", — цитирует РИА Новости заявление Эсти.
Ранее СМИ сообщили, что демократ из Коннектикута не стала увольнять шефа своего аппарата, который предположительно приставал к подчиненной, рукоприкладствовал и угрожал женщине. Парламентарий признала, что была в той ситуации неправа.
"Я могла и должна была действовать лучше", — заявила она, извинившись перед пострадавшей женщиной.
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