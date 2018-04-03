Жители США рассказали об отношении к ведущим СМИ страны

Ведущие телеканалы и газеты США распространяют вымышленные новости. В этом убеждено подавляющее большинство американцев — 77 процентов. Такой результат показал общенациональный опрос, проведенный в начале марта исследователями из Монмутского университета, передает ТАСС

При этом 31 процент респондентов считают, что СМИ прибегают к подобной практике «регулярно». В том, что это происходит «время от времени», уверены 46 процентов участников опроса. 42 процента опрошенных сказали, что журналисты таким образом преследуют те или иные политические цели.

В 2017 году 63 процента американцев признали ведущие СМИ страны распространителями вымышленных новостей.