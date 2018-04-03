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Жители США рассказали об отношении к ведущим СМИ страны
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Жители США рассказали об отношении к ведущим СМИ страны 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Ведущие телеканалы и газеты США распространяют вымышленные новости. В этом убеждено подавляющее большинство американцев — 77 процентов. Такой результат показал общенациональный опрос, проведенный в начале марта исследователями из Монмутского университета, передает ТАСС.
При этом 31 процент респондентов считают, что СМИ прибегают к подобной практике «регулярно». В том, что это происходит «время от времени», уверены 46 процентов участников опроса. 42 процента опрошенных сказали, что журналисты таким образом преследуют те или иные политические цели.
В 2017 году 63 процента американцев признали ведущие СМИ страны распространителями вымышленных новостей.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа». В конце января глава государства заявил, что, только став политиком, он осознал, «насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса».
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