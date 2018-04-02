Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова 

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции лидера «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, когда правительство Турции предоставит документы по делу. Об этом сообщила в понедельник корр. ТАСС официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас, добавив, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством.
"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — ответила она на соответствующий вопрос. Дополнительные детали она предоставлять отказалась.