Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова

"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — ответила она на соответствующий вопрос. Дополнительные детали она предоставлять отказалась.