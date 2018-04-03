США выдвигают против РФ оружие «первого удара»

США выдвигают против России новое боевое оружие «первого удара»

Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было.

Конгресс США после двух слушаний утвердил креатуру Дональда Трампа на должность нового начальника Агентства национальной безопасности (АНБ) — генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, бывшего командующего 2-й армией и Киберкомандования Пентагона . По факту это одна начальствующая позиция: 2-й сухопутной армии в привычном понимании этого слова не существует, это всего лишь исторический эвфемизм для киберслужб и пары бригад нацгвардии охраны, чтобы враги не догадались.

Так мы столкнулись с дивным новым миром, который подтверждает, что холодная война — это противостояние не только идеологий и государств, но и личностей, которым свойственно использовать историю как личное поле борьбы за «американский успех».

КНР и Генерал Накасонэ превратил свое выступление на специализированной комиссии Конгресса в шоу, в котором одновременно обвинил предыдущее руководство АНБ в некомпетентности и пообещал начать кибервойну против России. По его словам, ранее АНБ вело оборонительную политику, что позволило РФ, КНДР Ирану считать Америку «кибермальчиками для битья для всего мира». Однако под его личным руководством АНБ перейдет к наступательным операциям, благо русские «не думают, что произойдет что-то серьезное».

То есть Агенство, которое задумывалось и существовало столько лет исключительно как система слежения и сбора информации для нужд правительства США, должно превратиться в боевое оружие.

Современная АНБ аккумулирует колоссальный объем бессмысленной информации, который сама же не в состоянии обработать. Системы типа big data только на первый взгляд выглядят страшно. Да, они собирают данные чуть ли не на каждого человека на планете, хоть раз пользовавшего электронной почтой, интернетом или сотовым телефоном. Да, она используется как элемент слежения (в том числе и в нарушение конституции) за гражданами США на их же территории. Да, она уже лет десять как жупел пострашнее ИГИЛ . А когда не было ИГИЛ — было чуть ли не единственным жупелом. Но применить всю эту информацию в деятельной практике еще никто не смог. По крайней мере, сбои на ядерном оборудовании Ирана привычно списывались на происки израильтян. Они, мол, так по субботам развлекаются.

В то же время, никогда еще будущий начальник этой структуры не заявлял открыто, что АНБ будет использоваться в качестве наступательного оружия. Обычно на слушаниях в Конгрессе такого рода военные номинанты предпочитают отвечать в духе «так точно, сэр» и «будет исполнено, сэр». Отчасти так оно и было. Но генерал Накасонэ проявил себя на удивление дерзко.

Во-первых, он самым очевидным образом попытался дискредитировать прежнее руководство АНБ, чего никогда не позволил бы себе гражданский, политический назначенец. Просто потому, что это некорректно, а в дальнейшем это ему обязательно припомнят. Смысл слов генерала сводился к тому, что АНБ вело себя пассивно, и никак не противостояло агрессивным действиям России и Китая в киберпространстве. Прямых отсылок к «вмешательству русских хакеров в выборы» не было, но контекст был именно такой.

С одной стороны, это созвучно предвыборной позиции Трампа «сделаем Америку снова великой.». С другой, это, повторимся, прямая дискредитация прежнего командования. Так в армии и на флоте не принято.

Во-вторых, позиция генерала Накасонэ сводится даже не к холодной войне в ее современном изводе, а к открытой агрессии. АНБ в том виде, в котором мы к нему привыкли, никогда не представлялось как инструмент интервенции или первого удара. Она была угрозой скорее для самих американцев и инструментом для незаконного сбора данных (в том числе, за рубежом и среди союзников). Много компьютеров, много спутников, много радаров (в те времена, когда еще не было интернета), много хакеров, тотальный сбор информации, но — не оружие. Однако Накасонэ предлагает использовать весь этот массив именно в этом качестве — для удара, а это уже совсем другой уровень противостояния.

«Мы хотим, чтобы они заплатили», — заявил он, говоря о русских в Конгрессе. И «заплатили» — это не про деньги.

При этом Накасонэ выторговал у Трампа право сохранить под своим началом и Киберкомандование Пентагона, создав тем самым что-то вроде суперструктуры. Этот компьютерно-спутниковый монстр и так воспринимается в американском обществе как государство в государстве, с которым сладу нет, а тут еще предлагается добавить к нему Киберкомандование, устранив тем самым даже намек на конкуренцию между похожими, но разновеликими агентствами.

Военное Киберкомандование и мифическая 2-я армия, которыми Накасонэ руководил несколько последних лет, никогда не имели ни такого финансирования, как АНБ, ни столь огромной материальной базы, как хранилища big data, суперкомпьютеры, спутники и радарные системы. Теперь же амбициозный генерал по факту окажется единоличным владельцем всей этой мировой системы слежения и управления киберпространством, честно отвечая на вопросы конгрессменов в духе «Россия — главный враг, сэр» и «мы сделаем Америкой снова великой, сэр».

Пол Мики Накасонэ (Мики — это не кличка, как обычно бывает у американский военных, а второе имя, причем, японское — «ствол дерева», «основа»), сын полковника Эдвина Накасонэ, японца по национальности и уроженца Гавайев. Он избежал депортации в концлагерь в период Второй мировой войны, поскольку служил в американской военной разведке переводчиком и аналитиком. Мать нового директора АНБ — итальянка, а это уже совсем удивительная интернациональная смесь эмоций и амбиций.

У самого Накасонэ устойчивый имидж вечного победителя. Washington Post характеризует его как того, кто «выигрывал все главные битвы». Сейчас генерал говорит, что АНБ должно «изменить свою манеру поведения», чтобы противостоять России. На первый взгляд, сложно представить, какой конкретно план он предлагает. Но исключительно агрессивный подход уже сейчас нужно оценить как явную угрозу, причем, никак не связанную с текущей повесткой. Всё еще только начинается.

Президент Трамп, отказавшись от первого эшелона военных назначенцев (они оказались недостаточно радикальны и слишком прагматичны), реанимирует второй эшелон из числа политиков времен Буша (Джон Болтон) и военных, склонных больше к карьеризму, чем к прагматике. Генерал Пол Накасонэ готов соответствовать общему настрою Белого Дома и строить карьеру на этой волне даже в том случае, если для этого потребуется искусственно разгонять холодную войну.

Подобные назначения — вроде бы всего лишь детали, но они создают атмосферу агрессивного противостояния. Никто ведь не поручится за то, что именно решит осуществить Пол Накасонэ, захватив крупнейшую в мире электронную систему слежения. Не то чтобы он хочет «сделать Америку снова великой», но явно желает подчеркнуть свою позицию на новой должности, превратив АНБ в инструмент первого удара. И держись тогда интернет.