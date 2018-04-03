Сотни школ на один день закрылись в двух штатах США

Сотни школ были вынуждены прекратить свою работу на один день в американских штатах Оклахома и Кентукки из-за митинга учителей. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что преподаватели отправились в столицы двух штатов, чтобы принять участие в демонстрациях. Они требуют повысить им заработную плату, а также увеличить финансирование школ.

По оценкам телекомпании, лишь в Оклахоме 36 тыс. учителей приехали на масштабную акцию протеста.

Ранее в американских городах прошли масштабные митинги «Марш за наши жизни». Люди вышли на улицы с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия.