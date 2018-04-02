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Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос
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Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос 

РИА Новости 57 минут назад
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3% — до 50%, следует из опроса, проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports.
На тот же момент пребывания на этом посту бывшего президента США Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.
Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.
Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.
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