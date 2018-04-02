Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос

На тот же момент пребывания на этом посту бывшего президента США Барака Обамы , а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.

Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.