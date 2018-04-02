Ещё
Адвокаты обвиняемой в утечке по «русским хакерам» определились с тактикой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокаты обвиняемой в утечке по «русским хакерам» определились с тактикой 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Подсудимая по делу об утечке секретной информации АНБ Риалити Уиннер вызывает в суд представителей разведки и Пентагона, а также ряда штатов и технологических компаний для дачи показаний, которые могут помочь защите, говорится в ходатайстве адвокатов подсудимой.
Уиннер просит вызвать в суд в качестве свидетелей Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Пентагон, Совет национальной безопасности при Белом доме и аппарат Белого дома, а также офис директора национальной разведки, который, в частности, координирует ЦРУ и АНБ. Кроме того, в списке есть власти 21 штата, которые, по заявлению министерства внутренней безопасности США, подверглись в ходе подготовке к выборам атакам хакеров из России. Также в списке 10 технологических компаний, которые, по мнению защиты, могут предоставить информацию в пользу подсудимой.
Уиннер, бывшему специалисту Агентства национальной безопасности, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что она скачала и незаконно передала прессе секретную информацию. Уиннер была названа источником статьи в издании Intercept, где утверждалось, что «русские хакеры» атаковали поставщика программного обеспечения для голосования в США. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США. Обоснование вызовов в суд в открытой части ходатайства не названо.
Уиннер была арестована в сентябре 2017 года, ее ходатайства об освобождении под залог были отклонены.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
РИА Новости: последние новости
Москалькова вновь обратится к США по условиям содержания Ярошенко ОП попросит международные организации проверить содержание Ярошенко в США Трамп заявил, страну могут украсть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США393
В Сочи горит пятиэтажный дом85
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки254
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться307
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение