Эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество между США, Россией и КНР

КНР и МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Сотрудничество России США важно для нераспространения ядерного оружия, несмотря на то, что Москва и Пекин названы в национальной стратегии Соединенных Штатов основными соперниками Вашингтона, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

США в декабре опубликовали новую стратегию по национальной безопасности. Основное внимание в документе, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР Ирану и Ближнему Востоку. Президент США Дональд Трамп объявил, что «Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», но США «попробуют выстроить великое партнерство» с этими и другими странами.

"Я думаю, что отношения Китая, России и США на самом деле важны (для нераспространения ядерного оружия) … Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать, одним из этих областей является нераспространение ядерного оружия", — сказал Вайц на лекции в МГИМО . По его словам, необходимо также вести контроль над распространением обычного оружия.

Эксперт полагает, что большой вызов для всех стран представляют программы по разработке оружия в Иране и КНДР. При этом Вайц полагает, что их решение будет способствовать «более светлому будущему».

Он также считает, что если удастся решить вопрос с разработкой ядерного оружия в КНДР, то многие другие страны могут также решить получить его. «Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы», — добавил Вайц.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна