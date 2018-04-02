Россиянам пообещали задержки с американскими визами

Уменьшение численности сотрудников дипмиссии США России сильно повлияло на возможности по предоставлению визовых услуг. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан, передает РБК.

Она указала, что по закону Соединенных Штатов консульские работники должны проводить собеседования в большинстве случаев обращения за визой. Однако такие возможности оказались кардинально сокращены с уменьшением числа сотрудников и закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге

В туристических компаниях изданию сообщили, что единственной проблемой, вероятнее всего, будет задержка предоставления виз, и речи о временном прекращении их выдачи не идет. Пока сообщений о каких-либо затруднениях не поступало.

Вашингтон объявил персонами нон грата 60 представителей России, а также решил закрыть российское генконсульство в Сиэтле 26 марта из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Таким образом США поддержали доводы Лондона, обвинившего в произошедшем Москву. Россия эти обвинения отвергает.

Москва пошла на зеркальные меры, решив закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать равное количество дипломатов США. Они должны покинуть страну до 5 апреля.