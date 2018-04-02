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Россиянам пообещали задержки с американскими визами
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Россиянам пообещали задержки с американскими визами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Уменьшение численности сотрудников дипмиссии США в России сильно повлияло на возможности по предоставлению визовых услуг. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан, передает РБК.
Она указала, что по закону Соединенных Штатов консульские работники должны проводить собеседования в большинстве случаев обращения за визой. Однако такие возможности оказались кардинально сокращены с уменьшением числа сотрудников и закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге.
В туристических компаниях изданию сообщили, что единственной проблемой, вероятнее всего, будет задержка предоставления виз, и речи о временном прекращении их выдачи не идет. Пока сообщений о каких-либо затруднениях не поступало.
Вашингтон объявил персонами нон грата 60 представителей России, а также решил закрыть российское генконсульство в Сиэтле 26 марта из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Таким образом США поддержали доводы Лондона, обвинившего в произошедшем Москву. Россия эти обвинения отвергает.
Москва пошла на зеркальные меры, решив закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать равное количество дипломатов США. Они должны покинуть страну до 5 апреля.
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