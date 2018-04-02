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Москалькова получила ответ от имени Трампа на письмо по поводу Ярошенко
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Москалькова получила ответ от имени Трампа на письмо по поводу Ярошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКАЛЬКОВА СООБЩИЛА, ЧТО ПОЛУЧИЛА ИЗ США ОТВЕТ ОТ ИМЕНИ ТРАМПА НА ПИСЬМО ПО ПОВОДУ ЯРОШЕНКО — УКАЗАНО, ЧТО ОН НЕ НАХОДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОМИЛОВАНИЯ
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