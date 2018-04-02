Американский сенатор назвал санкции против России бесполезными

Линдси Грэм подчеркнул, что антироссийские санкции Вашингтона не приносят желаемого результата.

По его словам, антироссийские санкции Вашингтона не приносят желаемого результата. Сенатор уточнил, «что бы США не делали, это не работает».