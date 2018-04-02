Американский сенатор назвал санкции против России бесполезными 

Линдси Грэм подчеркнул, что антироссийские санкции Вашингтона не приносят желаемого результата.
Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм прокомментировал эффективность санкционных мер в отношении России.
По его словам, антироссийские санкции Вашингтона не приносят желаемого результата. Сенатор уточнил, «что бы США не делали, это не работает».
По мнению Линдси Грэма, Вашингтону необходимо добиться экономической изоляции Москвы, в частности, лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов, сообщает «Инфореактор».