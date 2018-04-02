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Ушел из жизни создатель сериала «Коломбо»
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Ушел из жизни создатель сериала «Коломбо» Стивен Бочко 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS / Globallookpress
На протяжении последних нескольких лет он боролся с лейкемией.
Американский сценарист и продюсер Стивен Бочко умер в возрасте 74 лет, передает издание Hollywood reporter.
Он ушел из жизни 1 апреля в окружении своих родных и близких. Несколько лет назад врачи обнаружили у Бочко рак. Борясь с недугом, он решил оставить Голливуд и вести спокойный уединенный образ жизни.
Бочко был один из самых успешных телепродюсеров восьмидесятых и девяностых.
Он был автором более 40 проектов. Среди них такие популярные сериалы, как «Коломбо», «Полиция Нью-Йорка», «Закон Лос-Анджелеса», «Блюз Хилл-стрит».
Помимо этого, Бочко является обладателем десяти статуэток премии «Эмми», а в 1997 году ему была присуждена премия BAFTA.
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